Healthcare
April 30, 2020 / 12:35 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Soligenix Announces Positive Phase 3 Flash Study Demonstrates Increased Efficacy With Continued Treatment In Patients With Cutaneous T-Cell Lymphoma

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Soligenix Inc:

* SOLIGENIX ANNOUNCES POSITIVE PHASE 3 FLASH STUDY DEMONSTRATES INCREASED EFFICACY WITH CONTINUED TREATMENT IN PATIENTS WITH CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA

* SOLIGENIX - SGX301 TREATMENT RESPONSE CONTINUES TO DEMONSTRATE HIGHLY STATISTICALLY SIGNIFICANT IMPROVEMENT AFTER 12 WEEKS OF THERAPY

* SOLIGENIX INC - REINFORCES POSITIVE SGX301 PRIMARY ENDPOINT TREATMENT RESPONSE DEMONSTRATING STATISTICAL SIGNIFICANCE AFTER 6 WEEKS OF THERAPY Source text for Eikon: Further company coverage:

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