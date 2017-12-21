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December 21, 2017 / 11:04 AM / 5 days ago

BRIEF-Soligenix Identifies Biomarkers For Ricin Toxin Vaccine Testing Under FDA Animal Rule

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Soligenix Inc:

* SOLIGENIX IDENTIFIES BIOMARKERS FOR RICIN TOXIN VACCINE TESTING UNDER THE FDA ANIMAL RULE

* SOLIGENIX INC - BIOMARKERS FOR RICIN TOXIN VACCINE TESTING BEEN SUCCESSFULLY IDENTIFIED, FACILITATING POTENTIAL APPROVAL UNDER FDA “ANIMAL RULE”

* SOLIGENIX INC - FURTHER EFFICACY STUDIES IN NHPS EVALUATING POTENTIAL DOSING REGIMENS ARE ANTICIPATED IN 2018

* SOLIGENIX - RIVAX DEMONSTRATED REDUCED NUMBER OF VACCINATIONS MAY BE REQUIRED TO ESTABLISH PROTECTION, POTENTIALLY UTILIZING ONLY 2 DOSES INSTEAD OF 3 Source text for Eikon: Further company coverage:

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