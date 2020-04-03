Healthcare
April 3, 2020 / 4:27 PM / in an hour

BRIEF-Solocal Group Suspends 2020 Guidance And Postpones AGM Due To COVID-19

1 Min Read

April 3 (Reuters) - SOLOCAL GROUP SA:

* ON CORONAVIRUS: SOLOCAL SUSPENDS THE 2020 GUIDANCE PREVIOUSLY DISCLOSED

* MOREOVER, THE GENERAL MEETING INITIALLY PLANNED ON THURSDAY 14TH MAY WILL BE POSTPONED TO A LATER DATE AT THE END OF JUNE

* SOLOCAL CURRENTLY TAKING FURTHER MEASURES IN TERMS OF COST REDUCTION, INCLUDING PARTIAL OR TOTAL UNEMPLOYMENT

* CLEAR MAJORITY OF THE FIRM’S CUSTOMERS INTERRUPTED THEIR ACTIVITY TO COMPLY WITH THE IMPOSED LOCKDOWN MEASURES Source text: bit.ly/349fEzZ Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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