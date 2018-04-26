FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Integrated Telecommunications Services
April 26, 2018 / 8:20 AM / in an hour

BRIEF-Solutions 30 And Telenet Are Bundling Forces To Address The Growing Field Services Market

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Solutions 30 Se:

* SOLUTIONS 30 AND TELENET ARE BUNDLING FORCES TO ADDRESS THE GROWING FIELD SERVICES MARKET

* SOLUTIONS 30 AND TELENET BVBA HAVE REACHED A CONDITIONAL AGREEMENT TO CREATE A JOINT VENTURE GROUP

* JOINT VENTURE GROUP , PROVIDING FIELD SERVICES IN BELGIUM

* SOLUTIONS 30 AND TELENET ARE PLANNING TO BUILD A COMPANY OF ABOUT 100 MILLION EUROS OF ANNUAL REVENUES

* NEW COMPANY IS EXPECTED TO BE FULLY OPERATIONAL IN COURSE OF THIS SUMMER

* TELENET WILL HAVE A 30% STAKE IN NEW ORGANISATION, SOLUTIONS 30 WILL OWN REMAINING 70% OF SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.