BRIEF-Solutions 30 Updates On Coronavirus Impact

March 31(Reuters) - SOLUTIONS 30 SE:
* REPORTED ON MONDAY GROUP REMAINS OPERATIONAL EVERYWHERE IT IS LOCATED
* BUSINESS HAS BEEN DISRUPTED AS CUSTOMERS CHANGE THE WAY THEY OPERATE
* SOME ON-SITE CALL-OUTS HAVE BEEN POSTPONED OR, TO LESSER EXTENT, CANCELED
* CONSEQUENCES OF SITUATION VARY WIDELY FROM ONE VERTICAL TO ANOTHER AND FROM COUNTRY TO COUNTRY
* CERTAIN ACTIVITIES, ESPECIALLY IN ENERGY AND RETAIL SECTORS, HAVE BEEN TEMPORARILY SUSPENDED
* CONTINUES TO OPERATE, PARTICULARLY IN TELECOMS AND IT SECTORS
* CONFIDENT IN LONG-TERM PROSPECTS AND ANTICIPATES CATCH-UP EFFECT WHEN THE CRISIS ENDS
Source text for Eikon:
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)