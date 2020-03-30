Healthcare
March 30, 2020 / 6:45 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Somero Enterprises Says Yet To See Direct Impact Of Covid-19 On Customer Projects Outside Of China

1 Min Read

March 30 (Reuters) -

* SOMERO ENTERPRISES - COVID-19 UPDATE

* SOMERO ENTERPRISES INC - COVID-19 PANDEMIC LED TO A BRIEF STOPPAGE IN ACTIVITY IN CHINA,

* SOMERO ENTERPRISES INC - YET TO SEE A DIRECT IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON CUSTOMER PROJECTS OUTSIDE OF CHINA.

* SOMERO ENTERPRISES INC - WITHDRAWING GUIDANCE FOR FULL YEAR.

* SOMERO ENTERPRISES - TO DEFER PAYMENT OF FINAL 2019 ORDINARY DIVIDEND OF 13.0 US CENTS PER SHARE AND SUPPLEMENTAL DIVIDEND OF 7.7 US CENTS PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

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