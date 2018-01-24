FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Davos
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
Future Of Money
#Market News
January 24, 2018 / 7:27 AM / in an hour

BRIEF-Songa Offshore: Transocean announces successful results of voluntary exchange offer

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Songa Offshore Se:

* ‍TRANSOCEAN LTD. ANNOUNCES SUCCESSFUL RESULTS OF VOLUNTARY EXCHANGE OFFER

* UPON SETTLEMENT OF THE OFFER, TRANSOCEAN WILL HOLD MORE THAN 90 PCT OF THE SHARES IN SONGA OFFSHORE AND, THEREFORE, TRANSOCEAN INTENDS TO PROMPTLY INITIATE A COMPULSORY ACQUISITION OF THE REMAINING OUTSTANDING SHARES OF SONGA OFFSHORE IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES SET OUT IN THE COMBINED PROSPECTUS AND OFFER DOCUMENT AND APPLICABLE LAWS

* TRANSOCEAN WILL PROPOSE THAT SONGA OFFSHORE IS DELISTED FROM OSLO STOCK EXCHANGE AS SOON AS PRACTICABLE ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.