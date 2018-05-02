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May 2, 2018 / 1:38 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sonoco Products Says During 2018, Co Announced Closure Of Flexible Packaging Plant In North Carolina

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Sonoco Products Co:

* SONOCO PRODUCTS CO SAYS DURING 2018, CO ANNOUNCED CLOSURE OF FLEXIBLE PACKAGING PLANT IN NORTH CAROLINA AND GLOBAL BRAND MANAGEMENT FACILITY IN CANADA

* SONOCO PRODUCTS CO SAYS DURING 2018, CO ALSO ANNOUNCED CLOSURE OF TUBES AND CORES PLANT IN ALABAMA AND PROTECTIVE PACKAGING PLANT IN NORTH CAROLINA

* SONOCO PRODUCTS SAYS IN ADDITION, ABOUT 20 POSITIONS ELIMINATED IN Q1 IN CONJUNCTION WITH ONGOING ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS EFFORTS - SEC FILING

* SONOCO PRODUCTS SAYS EXPECTS TO PAY MAJORITY OF REMAINING 2018 ACTIONS RESTRUCTURING COSTS BY END OF 2018 USING CASH GENERATED FROM OPERATIONS Source text: (bit.ly/2HHdsaK) Further company coverage:

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