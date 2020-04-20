Healthcare
April 20, 2020 / 9:18 PM / a few seconds ago

BRIEF-Sonoma Pharma Says Effective On April 14, Board Appointed Grant Edwards As New CFO

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Sonoma Pharmaceuticals Inc:

* SONOMA PHARMACEUTICALS INC - EFFECTIVE ON APRIL 14, BOARD OF DIRECTORS APPOINTED GRANT EDWARDS AS OUR NEW CFO

* SONOMA PHARMACEUTICALS INC - HAVE MADE DECISION TO CLOSE PETALUMA OFFICES, MANUFACTURING IN SUMMER OF 2020

* SONOMA PHARMACEUTICALS INC - IN PROCESS OF RELOCATING MANUFACTURING FROM CALIFORNIA TO MEXICO

* SONOMA PHARMACEUTICALS INC - PLAN TO MIGRATE SOME U.S. CORPORATE FUNCTIONS TO EXISTING OFFICE IN WOODSTOCK Source text: [bit.ly/3eGArzM] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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