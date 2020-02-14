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February 14, 2020 / 9:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Soros Fund Management Dissolves Share Stake In Visa

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Soros Fund Management:

* SOROS FUND MANAGEMENT DISSOLVES SHARE STAKE IN VISA - SEC FILING

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC UPS SHARE STAKE IN AMERICAN INTL GROUP INC BY 130.3 PERCENT TO 165,943 SHARES - SEC FILING

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC TAKES SHARE STAKE OF 300,000 SHARES IN CAMPBELL SOUP CO - SEC FILING

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF DECEMBER 31, 2019 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF SEPTEMBER 30, 2019 Source for the quarter ended December 31, 2019: bit.ly/37sCIJV Source for the quarter ended September 30, 2019: bit.ly/2QkGgc4

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