Healthcare
February 14, 2020 / 10:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Soros Fund Management Llc Takes Share Stake In Mastercard; Cuts In Unitedhealth Group

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Soros Fund Management Llc:

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC TAKES SHARE STAKE OF 18,078 CLASS A SHARES IN MASTERCARD INC - SEC FILING

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOLVES SHARE STAKE IN DOMINION ENERGY INC

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC CUTS SHARE STAKE IN UNITEDHEALTH GROUP INC BY 11.1 PERCENT TO 120,000 SHARES

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF DECEMBER 31, 2019 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF SEPTEMBER 30, 2019 Source for the quarter ended December 31, 2019: bit.ly/37sCIJV Source for the quarter ended September 30, 2019: bit.ly/2QkGgc4

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