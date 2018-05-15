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Funds News
May 15, 2018 / 9:00 PM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Soros Fund Management Reports Share Stake In Ebay, Intel

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - SOROS FUND MANAGEMENT :

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC REPORTS SHARE STAKE IN EBAY OF 125,000 SHARES - SEC FILING

* SOROS FUND MANAGEMENT LLC DISSOLVES SHARE STAKE IN SOUTHWEST AIRLINES - SEC FILING

* SOROS FUND MANAGEMENT REPORTS SHARE STAKE IN INTEL OF 58,000 SHARES - SEC FILING

* SOROS FUND MANAGEMENT - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2018 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DEC 31, 2017 Source For the quarter ended Mar 31, 2018: bit.ly/2L5ptEX Source For the quarter ended Dec 31, 2017: bit.ly/2C2PHH3

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