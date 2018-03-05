FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
The Trump Effect
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 5, 2018 / 10:16 PM / in 18 hours

BRIEF-Sotherly Hotels Announces Acquisition Of Hyatt Centric Arlington

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Sotherly Hotels Inc:

* SOTHERLY HOTELS INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF HYATT CENTRIC ARLINGTON

* SOTHERLY HOTELS INC - DEAL FOR ‍AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF $79.7 MILLION​

* SOTHERLY HOTELS - UNIT OF OPERATING PARTNERSHIP, SOTHERLY HOTELS LP, ACQUIRED 318-ROOM HYATT CENTRIC ARLINGTON LOCATED IN VIRGINIA​

* SOTHERLY HOTELS - AS A PART OF DEAL, CLOSED ON NEW $57.0 MILLION FIRST AND SECOND MORTGAGE WITH FIFTH THIRD BANK TO PARTIALLY FUND DEAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.