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BRIEF-South Africa's Competition Commission launches abuse of dominance investigation against Vodacom​‍​
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October 4, 2017 / 1:20 PM / 16 days ago

BRIEF-South Africa's Competition Commission launches abuse of dominance investigation against Vodacom​‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 4 (Reuters) - South Africa’s Competition Commission:

* LAUNCHES ABUSE OF DOMINANCE INVESTIGATION AGAINST VODACOM​‍​

* COMMISSION HAS INFORMATION THAT THERE ARE 20 GOVERNMENT DEPARTMENTS WHICH WILL BE SUBJECTED TO THE NEW VODACOM CONTRACT

* HAS REASONABLE GROUNDS TO SUSPECT EXCLUSIVE CONTRACT MAY CONSTITUTE EXCLUSIONARY ABUSE OF DOMINANCE BY VODACOM

* INITIATED INVESTIGATION AFTER CO SECURED EXCLUSIVE CONTRACT WITH NATIONAL TREASURY TO BE PROVIDER OF MOBILE TELECOMMUNICATION SERVICES TO GOVT‍‍​

* COMMISSION IS OF THE VIEW THAT THE CONTRACT WILL RESULT IN A LOSS OF MARKET SHARE FOR OTHER NETWORK OPERATORS Further company coverage:

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