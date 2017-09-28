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BRIEF-South Africa's Competition Tribunal updates on Coca-Cola merger, Unilever collusion application
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September 28, 2017 / 9:58 AM / 22 days ago

BRIEF-South Africa's Competition Tribunal updates on Coca-Cola merger, Unilever collusion application

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - SA‘S COMPETITION TRIBUNAL:

* APPROVES WITH CONDITIONS COCA-COLA COMPANY DEAL TO BUY SHARES OWNED BY SABMILLER IN COCA COLA BEVERAGE AFRICA ‍​

* APPROVES WITH CONDITIONS MERGER BETWEEN STEINHOFF DOORS AND BUILDING MATERIALS AND BUILDING SUPPLY GROUP

* APPROVES LARGE MERGER BETWEEN INDLUPLACE PROPERTIES LIMITED AND MALEWELL INVESTMENTS LTD AND BUFFSHELF GROUP ‍​

* APPROVES WITH CONDITIONS MERGER BETWEEN STEINHOFF DOORS AND BUILDING MATERIALS AND BUILDING SUPPLY GROUP ‍​

* STILL CONSIDERING A UNILEVER SOUTH AFRICA (PTY) LTD APPLICATION TO ORDER COMMISSION TO SUPPLY FURTHER DOCUMENTS ‍​‍​‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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