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April 27, 2018 / 5:07 PM / Updated 9 minutes ago

BRIEF-South Jersey Industries Enters Note Purchase Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - South Jersey Industries Inc:

* SOUTH JERSEY INDUSTRIES - ON APRIL 25, CO ENTERED NOTE PURCHASE AGREEMENT PROVIDING FOR ISSUANCE BY CO OF $250 MILLION OF SENIOR UNSECURED NOTES

* SOUTH JERSEY INDUSTRIES SAYS ISSUED $90 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.18% SENIOR NOTES, SERIES 2018A, DUE APRIL 25, 2021 - SEC FILING

* SOUTH JERSEY INDUSTRIES SAYS AGREEMENT ALSO PROVIDES FOR ISSUANCE OF $80 MILLION 3.78% SENIOR NOTES, SERIES 2018B, DUE 2028

* SOUTH JERSEY INDUSTRIES SAYS NOTE PURCHASE AGREEMENT ALSO PROVIDES FOR ISSUANCE OF $80 MILLION OF 3.88% SENIOR NOTES, SERIES 2018C, DUE 2030 - SEC FILING Source text : [bit.ly/2w1760H] Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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