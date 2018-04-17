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Market News
April 17, 2018 / 8:14 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-South Jersey Industries Proposes Common Stock, Equity Units Offerings

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - South Jersey Industries Inc:

* SJI NEWS RELEASE: SOUTH JERSEY INDUSTRIES, INC. ANNOUNCES PROPOSED COMMON STOCK AND EQUITY UNITS OFFERINGS

* PLANS TO CONDUCT CONCURRENT REGISTERED PUBLIC OFFERINGS, OF UP TO $325 MILLION OF SHARES OF ITS COMMON STOCK

* SOUTH JERSEY INDUSTRIES - TO CONDUCT CONCURRENT PUBLIC OFFERINGS, A PORTION OF WHICH MAY BE SUBJECT TO FORWARD SALE AGREEMENT, 5.0 MILLION EQUITY UNITS

* COMPANY EXPECTS TO ENTER INTO A FORWARD SALE AGREEMENT WITH AN AFFILIATE OF BOFA MERRILL LYNCH Source text for Eikon: Further company coverage:

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