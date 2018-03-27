BRIEF-Southeastern Grocers Commences Previously Announced Restructuring

March 27 (Reuters) -
* SOUTHEASTERN GROCERS COMMENCES PREVIOUSLY ANNOUNCED RESTRUCTURING WITH 100% SUPPORT OF CREDITORS AND INTEREST HOLDERS THAT HAVE VOTED
* SOUTHEASTERN GROCERS - 2014 REVOLVING CREDIT FACILITY AND SENIOR SECURED NOTES DUE FEBRUARY 2019 TO BE FULLY REFINANCED
* SOUTHEASTERN GROCERS SAYS RESTRUCTURING WILL DECREASE OVERALL DEBT LEVELS BY OVER $500 MILLION
* SOUTHEASTERN GROCERS - COMMENCES PRE-PACKAGED CHAPTER 11 CASES TO EFFICIENTLY EXECUTE RESTRUCTURING MORE THAN 580 OF SEG’S ICONIC, HERITAGE BANNERS
* SOUTHEASTERN GROCERS- ALL SENIOR PIK TOGGLE NOTES DUE SEPTEMBER 2018 TO CONVERT TO EQUITY EXIT FINANCING FULLY COMMITTED
* SOUTHEASTERN GROCERS - SECURED 100% COMMITTED EXIT FINANCING IN FORM OF A SENIOR SECURED SIX-YEAR TERM LOAN FACILITY IN ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNT OF $525 MILLION
* SOUTHEASTERN GROCERS - ALL GENERAL UNSECURED CLAIMS, INCLUDING SUPPLIER PARTNERS AND TRADE CREDITORS, TO BE PAID IN FULL IN ORDINARY COURSE Source text for Eikon: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)