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May 21, 2018 / 11:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Southgobi Resources Updates On Payment Obligations To China Investment Corporation

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - SouthGobi Resources Ltd:

* TOTAL INTEREST PAYMENTS & ASSOCIATED FEES DUE & PAYABLE TO CHINA INVESTMENT CORPORATION ON MAY 19 AMOUNTED TO US$30.3 MILLION

* NOT PAID OUTSTANDING CASH INTEREST PAYABLE NOR ISSUED PIK INTEREST SHARES TO CIC AS PROVIDED FOR UNDER CONVERTIBLE DEBENTURE

* COMPANY IS IN DISCUSSIONS WITH CIC IN RELATION TO A REPAYMENT PLAN FOR OUTSTANDING INTEREST PAYABLE

* RECEIVED NO INDICATION FROM CIC TO ACCELERATE AMOUNTS OUTSTANDING UNDER CONVERTIBLE DEBENTURE AND JUNE 2017 DEFERRAL AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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