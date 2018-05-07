BRIEF-Southwest Gas Holdings Q1 Earnings Per Share $1.63

May 7 (Reuters) - Southwest Gas Holdings Inc:
* SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 EARNINGS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.60 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY CONSOLIDATED OPERATING REVENUE $754.3 MILLION VERSUS $654.7 MILLION
* ON COMPARATIVE BASIS, NATURAL GAS SEGMENT 2018 OPERATING INCOME EXPECTED TO BE RELATIVELY FLAT OR MODESTLY HIGHER BETWEEN YRS
* CAPITAL EXPENDITURES FOR NATURAL GAS SEGMENT ESTIMATED TO BE APPROXIMATELY $670 MILLION IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: