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February 8, 2018 / 1:46 PM / in 12 hours

BRIEF-Southwestern Energy Announces Plans To Reposition Portfolio To Increase Shareholder Value

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Southwestern Energy Co:

* SOUTHWESTERN ENERGY ANNOUNCES PLANS TO REPOSITION PORTFOLIO TO INCREASE SHAREHOLDER VALUE

* ‍ACTIVELY PURSUE STRATEGIC ALTERNATIVES FOR FAYETTEVILLE SHALE E&P AND RELATED MIDSTREAM GATHERING ASSETS;​

* SOUTHWESTERN ENERGY-‍UTILIZE FUNDS FROM FOREGOING TO REDUCE DEBT, SUPPLEMENT APPALACHIA DEVELOPMENT CAPITAL, POTENTIALLY RETURN CAPITAL TO SHAREHOLDERS​

* ‍IDENTIFY AND IMPLEMENT STRUCTURAL, PROCESS AND ORGANIZATIONAL CHANGES TO FURTHER REDUCE COSTS​

* SOUTHWESTERN ENERGY - ‍ANNOUNCEMENT TO REPOSITION PORTFOLIO FOLLOWS COMPREHENSIVE REVIEW BY BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

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