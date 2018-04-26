BRIEF-S&P Global Reports Q1 Adj EPS $2.00

April 26 (Reuters) - S&P Global Inc:
* Q1 REVENUE $1.567 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.53 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.97 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PLATTS QUARTERLY OPERATING PROFIT INCREASED 9% TO $90 MILLION
* QTRLY ADJUSTED OPERATING PROFIT FOR PLATTS DECLINED 4% TO $95 MILLION
* “RATINGS BUSINESS WAS ABLE TO NAVIGATE WEAK BOND ISSUANCE AND DELIVER TOP-LINE GROWTH” IN QUARTER
* REAFFIMED ADJUSTED DILUTED EPS GUIDANCE UNCHANGED WITH A RANGE OF $8.45 TO $8.60 FOR 2018
* REAFFIRMS 2018 GAAP EPS GUIDANCE OF $7.95 TO $8.10 Source text for Eikon: Further company coverage: