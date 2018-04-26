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April 26, 2018 / 1:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-S&P Global Reports Q1 Adj EPS $2.00

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - S&P Global Inc:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.93

* Q1 REVENUE $1.567 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.53 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.97 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY PLATTS REVENUE INCREASED 3% TO $196 MILLION

* PLATTS QUARTERLY OPERATING PROFIT INCREASED 9% TO $90 MILLION

* QTRLY ADJUSTED OPERATING PROFIT FOR PLATTS DECLINED 4% TO $95 MILLION

* “RATINGS BUSINESS WAS ABLE TO NAVIGATE WEAK BOND ISSUANCE AND DELIVER TOP-LINE GROWTH” IN QUARTER

* REAFFIMED ADJUSTED DILUTED EPS GUIDANCE UNCHANGED WITH A RANGE OF $8.45 TO $8.60 FOR 2018

* REAFFIRMS 2018 GAAP EPS GUIDANCE OF $7.95 TO $8.10 Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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