FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-S&P Lowers Rating On Bahrain to 'B+', Raises Outlook To Stable
Sections
Featured
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Markets
Amid political turmoil, Wall Street clings to mantra
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Saudi Arabia
Sale of the century? $300-billion Saudi state sell-off moves slowly
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
Exclusive
Future of Money
Tezos founders push for legal bailout from Swiss foundation
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 1, 2017 / 9:47 PM / in an hour

BRIEF-S&P Lowers Rating On Bahrain to 'B+', Raises Outlook To Stable

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - S&P:

* S&P LOWERS BAHRAIN’S SOVEREIGN CREDIT RATING TO B+ FROM BB-; RAISES OUTLOOK TO STABLE FROM NEGATIVE

* SAYS KINGDOM OF BAHRAIN RATING LOWERED TO ‘B+’ ON EXTREMELY WEAK EXTERNAL LIQUIDITY; OUTLOOK STABLE

* SAYS LOWERING LONG-TERM FOREIGN & LOCAL CURRENCY SOVEREIGN CREDIT RATINGS ON BAHRAIN TO ‘B+’ FROM ‘BB-’

* SAYS LOWERED TRANSFER & CONVERTIBILITY (T&C) ASSESSMENT ON BAHRAIN TO ‘BB-’ FROM ‘BB’

* S&P ON BAHRAIN SAYS DOWNGRADE REFLECTS VIEW OF RISKS RELATED TO LOW LEVELS AND HEIGHTENED VOLATILITY OF INTERNATIONAL RESERVES AT THE CENTRAL BANK

* SAYS BAHRAIN'S GROSS INTERNATIONAL RESERVES ARE LOW & HAVE BECOME MORE VOLATILE THROUGHOUT THE YEAR Source text - (bit.ly/2njsqtP)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.