Healthcare
April 3, 2020 / 9:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-S&P Says Germany 'Aaa/A-1+' Ratings Affirmed Outlook Stable

1 Min Read

April 3 (Reuters) -

* S&P SAYS GERMANY ‘AAA/A-1+’ RATINGS AFFIRMED; OUTLOOK STABLE

* S&P SAYS STABLE OUTLOOK REFLECTS GERMANY’S STRONG EXTERNAL AND FISCAL BUFFERS

* S&P SAYS USAGE OF AVAILABLE FISCAL HEADROOM WILL LIKELY HELP PREVENT LONGER-LASTING DAMAGE TO GERMAN ECONOMY FROM COVID-19

* S&P SAYS GERMANY’S PUBLIC FINANCES ARE WELL-POSITIONED TO FACILITATE A STRONG POLICY RESPONSE TO THE IMPACT OF COVID-19

* S&P SAYS DUE TO THE SPREAD OF COVID-19, NOW ANTICIPATE THAT GERMANY’S REAL GDP WILL DECLINE BY 1.9% IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

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