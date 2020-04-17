Healthcare
April 17, 2020 / 9:32 AM / in an hour

BRIEF-S&P Says Indonesia Outlook Revised To Negative; 'BBB/A-2' Ratings Affirmed

1 Min Read

April 17 (Reuters) - S&P Global Ratings:

* S&P SAYS INDONESIA OUTLOOK REVISED TO NEGATIVE AS COVID-19 HITS FISCAL, EXTERNAL METRICS; ‘BBB/A-2’ RATINGS AFFIRMED

* INDONESIA’S EXTERNAL POSITION HAS WEAKENED FOLLOWING CONSIDERABLE DEPRECIATION OF RUPIAH

* INDONESIA’S REVISED OUTLOOK TO NEGATIVE FROM STABLE REFLECTS ADDITIONAL DOWNSIDE RISK TO GOVERNMENT’S FISCAL, EXTERNAL METRICS

* INDONESIAN GOVERNMENT'S DEBT BURDEN TO BE 'MATERIALLY HIGHER' OVER NEXT FEW YEARS OWING TO STRONG COUNTER-CYCLICAL FISCAL MEASURE Source: bit.ly/2XHvEb2

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