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April 23, 2018 / 8:32 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Space4 To Make Business Combination To List Guala Closures On Italian Bourse

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - SPACE4 SPA:

* TO MAKE BUSINESS COMBINATION TO LIST GUALA CLOSURES ON STOCK EXCHANGE

* SHARE CAPITAL OF GUALA CLOSURES ONCE LISTED TO BE AROUND EUR 700 MILLION, EUR 10 PER SHARE

* MORE THAN 66 PERCENT OF GUALA CLOSURES WILL BE ON THE MARKET

* BUSINESS COMBINATION ENVISAGES TOTAL INVESTMENT OF ABOUT EUR 600 MILLION

* GUALA CLOSURES TO GET FRESH CAPITAL FOR EUR 170 MILLION THROUGH BUSINESS COMBINATION

* GUALA CLOSURES AIMS AT LISTING ON THE STAR SEGMENT OF THE ITALIAN STOCK EXCHANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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