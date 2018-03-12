FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Financials
March 12, 2018 / 12:36 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Spar Nord To Sell Its Shares In Valueinvest Asset Management

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - SPAR NORD BANK A/S:

* REG-SPAR NORD TO SELL ITS SHARES IN VALUEINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.

* ‍SHAREHOLDERS OF VIAM, INCLUDING SPAR NORD, HAVE TODAY AGREED TO SELL SHARES IN COMPANY TO MACQUARIE​

* ‍SALE TO MACQUARIE WILL PROVIDE SPAR NORD WITH AN INCOME OF APPROX. DKK 150 MILLION​

* ‍AMOUNT IS CURRENTLY EXPECTED TO AFFECT SPAR NORD’S FINANCIAL STATEMENTS FOR Q2​

* ‍SPAR NORD UPGRADES ITS FORECAST OF CORE EARNINGS BEFORE IMPAIRMENT FOR FULL-YEAR 2018 FROM ABOUT DKK 1.1 BILLION TO ABOUT DKK 1.2 BILLION​

* 2018 ‍NET TAX PROFIT FORECAST WILL BE UPGRADED ACCORDINGLY - TO ABOUT DKK 0.9 BILLION.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.