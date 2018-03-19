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March 19, 2018 / 3:39 PM / Updated 21 hours ago

BRIEF-SpareBank 1 SR-Bank Proposing "Drop Down" Demerger

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Sparebank 1 Sr Bank Asa:

* SPAREBANK 1 SR-BANK ASA (SRBANK)\; PROPOSING A “DROP DOWN” DEMERGER

* ‍PROPOSES TO TRANSFER FIXED PROPERTY, WHERE COMPANY HAS ITS CURRENT HEAD OFFICE TO A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY​

* ‍DROP-DOWN DEMERGER MEANS THAT PROPERTY IS FIRST DEMERGED TO A SUBSIDIARY, BJERGSTED EIENDOM AS​

* ‍IMMEDIATELY THEREAFTER BJERGSTED EIENDOM AS IS MERGED WITH SPAREBANK 1 SR-BANK ASAS WHOLLY OWNED SUBSIDIARY, BJERGSTED TERRASSE 1 AS, IN A GROUP MERGER.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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