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#Market News
January 3, 2018 / 2:03 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Spark Therapeutics Announces Programs To Improve Patient Access To LUXTURNA

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Spark Therapeutics Inc:

* SPARK THERAPEUTICS ANNOUNCES FIRST-OF-THEIR-KIND PROGRAMS TO IMPROVE PATIENT ACCESS TO LUXTURNA™ (VORETIGENE NEPARVOVEC-RZYL), A ONE-TIME GENE THERAPY TREATMENT

* SPARK THERAPEUTICS INC - ALSO HAS REACHED AN AGREEMENT IN PRINCIPLE WITH AFFILIATES OF EXPRESS SCRIPTS TO ENABLE INNOVATIVE CONTRACTING MODEL

* SPARK THERAPEUTICS INC - IN ACTIVE DISCUSSIONS WITH OTHER COMMERCIAL INSURERS REGARDING THE OFFERING

* SPARK THERAPEUTICS- REACHED DEAL WITH HARVARD PILGRIM TO MAKE LUXTURNA AVAILABLE UNDER OUTCOMES-BASED REBATE ARRANGEMENT & INNOVATIVE CONTRACTING MODEL Source text for Eikon: Further company coverage:

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