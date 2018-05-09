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May 9, 2018 / 8:37 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Spectra Energy Reports Q1 EPS $0.91

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Spectra Energy Partners LP:

* SPECTRA ENERGY PARTNERS REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS AND ANNOUNCES 42ND CONSECUTIVE QUARTERLY CASH DISTRIBUTION INCREASE

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.91

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.80 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SPECTRA ENERGY PARTNERS - DECLARED A QUARTERLY CASH DISTRIBUTION TO UNITHOLDERS OF $0.75125 PER UNIT, AN INCREASE OF 1.25 CENTS OVER PREVIOUS LEVEL

* SPECTRA ENERGY PARTNERS - IF FERC ACTIONS, IMPLEMENTED AS ANNOUNCED, ESTIMATES UNMITIGATED IMPACT TO REVENUE TO BE ABOUT $110 - $125 MILLION PER YEAR

* QTRLY OPERATING REVENUES $779 MILLION VERSUS $700 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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