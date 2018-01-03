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#Market News
January 3, 2018 / 11:42 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Spectrum Brands Holdings To Explore Strategic Options For Its Global Batteries & Appliances Businesses

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Spectrum Brands Holdings Inc:

* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS TO EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR ITS GLOBAL BATTERIES & APPLIANCES BUSINESSES

* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS - EXPLORE STRATEGIC OPTIONS FOR ITS GLOBAL BATTERIES & APPLIANCES (GBA) BUSINESSES WITH INTENTION TO SELL UNITS DURING 2018

* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS- RECEIVED INQUIRIES FROM PROSPECTIVE BUYERS, IN DISCUSSIONS WITH SEVERAL RELATED TO GLOBAL BATTERIES & APPLIANCES BUSINESSES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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