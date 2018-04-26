BRIEF-Spectrum Brands Reports Q2 Earnings Per Share $0.02 From Continuing Operations

April 26 (Reuters) - Spectrum Brands Holdings Inc:
* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS REPORTS FISCAL 2018 SECOND QUARTER RESULTS FROM CONTINUING OPERATIONS AND LOWERS FULL-YEAR GUIDANCE
* Q2 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.56 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q2 SALES $766.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $798.8 MILLION
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.01 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY 18 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE BETWEEN $110 MILLION-$120 MILLION.
* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS - FISCAL 2018 ADJUSTED FREE CASH FLOW IS NOW PROJECTED TO BE ABOUT $485-$505 MILLION COMPARED TO PRIOR GUIDANCE OF $620-$640 MILLION
* SAYS FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA FROM DISCONTINUED OPERATIONS IS STILL EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $300MLN -$310 MILLION
* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS - EXPECTS FISCAL 2018 REPORTED NET SALES FROM CONTINUING OPERATIONS TO GROW ABOVE CATEGORY RATES FOR MOST CATEGORIES
* SPECTRUM BRANDS HOLDINGS - FISCAL 2018 ADJUSTED EBITDA FROM CONTINUING OPERATIONS IS NOW PROJECTED TO BE ABOUT $600 MILLION -$617 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: