BRIEF-Spectrum Pharmaceuticals Reports Q1 Non-GAAP Loss Per Share $0.15

May 3 (Reuters) - Spectrum Pharmaceuticals Inc:
* SPECTRUM PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PIPELINE UPDATE
* Q1 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.15
* Q1 REVENUE $30.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $25.7 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.35 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* EXPECTS ITS CURRENT CASH AND MARKETABLE SECURITIES TO BE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO 2020
* COMPANY EXPECTS ITS CURRENT CASH AND MARKETABLE SECURITIES TO BE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO 2020
* FY2018 REVENUE VIEW $105.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: