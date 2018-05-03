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May 3, 2018 / 8:05 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Spectrum Pharmaceuticals Reports Q1 Non-GAAP Loss Per Share $0.15

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Spectrum Pharmaceuticals Inc:

* SPECTRUM PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PIPELINE UPDATE

* Q1 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.15

* Q1 LOSS PER SHARE $0.16

* Q1 REVENUE $30.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $25.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.35 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* COMPANY HAS ALSO RAISED GUIDANCE FOR 2018

* EXPECTS ITS CURRENT CASH AND MARKETABLE SECURITIES TO BE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO 2020

* COMPANY EXPECTS ITS CURRENT CASH AND MARKETABLE SECURITIES TO BE SUFFICIENT TO FUND OPERATIONS INTO 2020

* FY2018 REVENUE VIEW $105.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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