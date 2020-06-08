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June 8, 2020 / 7:37 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Speedy Hire Says Group Revenues In April Were Ahead Of Board's Expectations, Albeit 35% Lower Than Prior Year

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June 8 (Reuters) - Speedy Hire PLC:

* SPEEDY HIRE PLC - GROUP REVENUES IN APRIL WERE AHEAD OF BOARD’S EXPECTATIONS, ALBEIT 35% LOWER THAN PRIOR YEAR

* SPEEDY HIRE PLC - GROUP REVENUES IN APRIL WERE AHEAD OF BOARD’S EXPECTATIONS, ALBEIT 35% LOWER THAN PRIOR YEAR

* SPEEDY HIRE PLC - HIRE REVENUE FOR WEEK ENDED 5 JUNE 2020 WAS C.17% LOWER THAN PRIOR YEAR

* SPEEDY HIRE PLC - AS AT 5 JUNE APPROXIMATELY 1,200 COLLEAGUES (C.33%) REMAINED ON FURLOUGH

* SPEEDY HIRE PLC - AS COVID-19 SITUATION IS LIKELY TO REMAIN UNCERTAIN FOR SOME TIME ALL GUIDANCE REMAINS SUSPENDED Source text for Eikon: Further company coverage:

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