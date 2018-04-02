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April 2, 2018 / 8:21 PM / in a day

BRIEF-Spero Therapeutics Posts Qtrly Loss Of $1.59 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Spero Therapeutics Inc:

* SPERO THERAPEUTICS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 OPERATING RESULTS AND PROVIDES PIPELINE UPDATE

* QTRLY LOSS PER SHARE $1.59

* EXPECTS THAT ITS RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES WILL INCREASE THROUGHOUT 2018

* BELIEVES EXISTING CASH AND CASH EQUIVALENTS WILL FUND OPERATING EXPENSES & CAPITAL EXPENDITURE REQUIREMENTS INTO Q2 2019

* AS OF DEC 31, 2017, CO HAD CASH AND CASH EQUIVALENTS OF $87.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)

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