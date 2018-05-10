BRIEF-Spero Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share $0.74

May 10 (Reuters) - Spero Therapeutics Inc:
* SPERO THERAPEUTICS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PIPELINE UPDATE
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.20 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PLANS TO INITIATE A PIVOTAL PHASE 3 CLINICAL TRIAL OF SPR994 FOR TREATMENT OF CUTI AROUND YEAR-END 2018 IN SUPPORT OF A NDA
* EXPECTS THAT ITS RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES WILL INCREASE THROUGH 2018
* BELIEVES THAT ITS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES WILL FUND OPERATIONS THROUGH LATE IN Q2 OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: