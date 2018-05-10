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May 10, 2018 / 8:50 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Spero Therapeutics Reports Q1 Loss Per Share $0.74

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - Spero Therapeutics Inc:

* SPERO THERAPEUTICS ANNOUNCES FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS AND PIPELINE UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.74

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-1.20 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* PLANS TO INITIATE A PIVOTAL PHASE 3 CLINICAL TRIAL OF SPR994 FOR TREATMENT OF CUTI AROUND YEAR-END 2018 IN SUPPORT OF A NDA

* EXPECTS THAT ITS RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES WILL INCREASE THROUGH 2018

* BELIEVES THAT ITS EXISTING CASH, CASH EQUIVALENTS AND MARKETABLE SECURITIES WILL FUND OPERATIONS THROUGH LATE IN Q2 OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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