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May 7, 2018 / 12:13 PM / Updated 8 minutes ago

BRIEF-Spherix Announces Adjustment To Datchat Acquisition Consideration

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Spherix Inc:

* SPHERIX ANNOUNCES ADJUSTMENT TO DATCHAT ACQUISITION CONSIDERATION

* SPHERIX INC - COMPANY TO ISSUE 11.5M FEWER SHARES THAN INITIALLY CONTEMPLATED

* SPHERIX INC - GREGG BLATTNER TO JOIN BOARD OF DIRECTORS

* SPHERIX INC - EFFECTIVE PURCHASE PRICE REDUCTION OF $15M FOR DATCHAT ACQUISITION

* SPHERIX INC - CO NOW HAS ABOUT $5.2 MILLION IN CASH TO FUND OPERATIONS AND FURTHER SUPPORT DATCHAT’S DEVELOPMENT

* SPHERIX INC - ALSO PURCHASED ADDITIONAL ETHERIUM MINING EQUIPMENT TO SUPPORT DATCHAT’S EFFORTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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