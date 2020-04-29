BRIEF-Spie Q1 EBITA Rises To 58.4‍​ Million Euros

April 29 (Reuters) - SPIE SA:
* Q1 GROUP REVENUE EUR 1.60 BILLION VERSUS EUR 1.56 BILLION YEAR AGO
* Q1 EBITA EUR 58.4 MILLION VERSUS EUR 56.9 MILLION (IFRS 16) YEAR AGO
* COVID-19 IMPACT MAINLY LOCATED IN FRANCE, STRONGLY AFFECTED BY CONTAINMENT SINCE MID-MARCH
* STRONGER IMPACT ANTICIPATED IN Q2 IN FRANCE, GERMANY AND THE NETHERLANDS, UNDER LOCKDOWN
* FIRST IMPACTS FROM COVID-19 CRISIS: CONTRASTED ACROSS COUNTRIES, LIMITED AT GROUP LEVEL
* AT THIS POINT IN TIME, SPIE IS NOT IN A POSITION TO PROVIDE A NEW GUIDANCE FOR 2020
* ALL BOARD DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES HAVE ALSO REDUCED THEIR REMUNERATION FOR THIS PERIOD
* SPIE’S CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER HAS CUT HIS REMUNERATION BY 25% DURING THE CONTAINMENT PERIOD Source text : bit.ly/2WmgRAv Further company coverage: (Gdansk Newsroom)