BRIEF-Spie Sees In 2020 Continued Solid Revenue Growth At Constant Currency

March 11 (Reuters) -
* FY EBITA EXCLUDING. IFRS 16 EUR 415.7 MILLION VERSUS EUR 400.0 MILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME GROUP SHARE EXCLUDING. IFRS 16 EUR 151.4 MILLION VERSUS EUR 91.4 MILLION YEAR AGO
* FY REVENUE EXCLUDING. IFRS 16 EUR 6.93 BILLION VERSUS EUR 6.67 BILLION YEAR AGO
* SEES IN 2020 CONTINUED SOLID REVENUE GROWTH AT CONSTANT CURRENCY
* SEES IN 2020 SUSTAINED STRONG FREE CASH FLOW GENERATION, LEADING TO A LEVERAGE RATIO BELOW 2.5X
* ON CORONAVIRUS : NO IMPACT FROM COVID-19 ON SPIE’S ACTIVITIES AT PRESENT DATE; 2020 GUIDANCE BASED ON THE ASSUMPTION OF NO MAJOR DETERIORATION OF SPIE’S BUSINESS CONDITIONS RELATED TO THE EPIDEMIC
* SAYS FY HIGH FREE CASH FLOW, AT €285.3 MILLION, DRIVEN BY A 101% CASH CONVERSION OF EBITA
* SAYS WILL PROPOSE DIVIDEND OF 0.61 EUROS PER SHARE Source text : bit.ly/38Gvy5x Further company coverage: (Gdansk Newsroom)