Healthcare
March 4, 2020 / 10:46 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Spin Master Corp Says Covid-19 Is Expected To Affect Q2 Shipments In Particular

2 Min Read

March 4 (Reuters) - Spin Master Corp:

* SPIN MASTER REPORTS Q4 AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.17

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.12, REVENUE VIEW $481.6 MILLION — REFINITIV IBES DATA

* EXPECTS 2020 GROSS PRODUCT SALES TO DECLINE IN MID-SINGLE DIGIT RANGE RELATIVE TO 2019, EXCLUDING ANY DISRUPTIONS FROM COVID-19

* CO WAS UNABLE TO FULLY OFFSET YEAR OVER YEAR DECLINE IN HATCHIMALS SALES

* SPIN MASTER - EXPECT COVID-19 TO REDUCE 2020 GROSS PRODUCT SALES, RESULTING IN DECLINE TOWARD HIGHER END OF MID-SINGLE DIGIT RANGE

* COVID-19 IS EXPECTED TO AFFECT Q2 SHIPMENTS IN PARTICULAR

* SEASONALITY OF GROSS PRODUCT SALES FOR 2020 IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 30-32% IN H1 AND 68-70% IN H2

* ON A FULL YEAR COMPARATIVE BASIS, COMPANY EXPECTS TO DELIVER ADJUSTED EBITDA MARGIN IN LINE WITH 2019

* SPIN MASTER - ANTICIPATED THAT EVOLVING CONDITIONS DUE TO COVID-19 WILL HAVE IMPACT ON GLOBAL OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below