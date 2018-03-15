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March 15, 2018 / 7:26 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Spineguard FY Net Loss Narrows To 4.1 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - SPINEGUARD SA:

* SPINEGUARD REPORTS FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* ‍STÉPHANE BETTE CEO AND PIERRE JÉRÔME NAMED CHAIRMAN​

* FY RECURRING OPERATING LOSS EUR 2.5‍​ MILLION VERSUS LOSS OF EUR 3.6 MILLION YEAR AGO‍​

* FY NET LOSS EUR 4.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.2 MILLION YEAR AGO

* ‍AIMS AT REACHING OPERATING PROFITABILITY BY END OF 2018​

* FY REVENUE EUR 8.2 MILLION VERSUS EUR 7.5 MILLION YEAR AGO‍​

* SEES ‍COMMERCIAL LAUNCH OF Z-DIRECT SMART SCREW WITH ZAVATION IN USA IN 2018​

* ‍BOARD OF DIRECTORS ACCEPTED ALAN OLSEN’S RESIGNATION FROM HIS ROLE OF CHAIRMAN OF BOARD​

* ‍PENETRATION OF UNIVERSITY HOSPITALS CONTINUES TO GROW, WITH 38 CENTERS USING PEDIGUARD® IN THEIR TRAINING PROCESS BY YEAR-END​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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