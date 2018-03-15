BRIEF-Spineguard FY Net Loss Narrows To 4.1 Million Euros

March 15 (Reuters) - SPINEGUARD SA:
* SPINEGUARD REPORTS FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* FY RECURRING OPERATING LOSS EUR 2.5 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 3.6 MILLION YEAR AGO
* FY NET LOSS EUR 4.1 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.2 MILLION YEAR AGO
* AIMS AT REACHING OPERATING PROFITABILITY BY END OF 2018
* FY REVENUE EUR 8.2 MILLION VERSUS EUR 7.5 MILLION YEAR AGO
* SEES COMMERCIAL LAUNCH OF Z-DIRECT SMART SCREW WITH ZAVATION IN USA IN 2018
* BOARD OF DIRECTORS ACCEPTED ALAN OLSEN’S RESIGNATION FROM HIS ROLE OF CHAIRMAN OF BOARD
* PENETRATION OF UNIVERSITY HOSPITALS CONTINUES TO GROW, WITH 38 CENTERS USING PEDIGUARD® IN THEIR TRAINING PROCESS BY YEAR-END Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)