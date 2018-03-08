BRIEF-Spirent Communications Says ‍FY Adjusted Basic EPS Up 43 Pct

March 8 (Reuters) - Spirent Communications Plc:
* FY ADJUSTED OPERATING PROFIT UP 27 PER CENT TO $58.9 MILLION
* FY REVENUE $454.8 MILLION VERSUS $457.9 MILLION YEAR AGP
* FINAL DIVIDEND PROPOSED FOR 2017 OF 2.40 CENTS PER ORDINARY SHARE IS EQUIVALENT TO 1.73 PENCE PER ORDINARY SHARE.
* SPECIAL DIVIDEND PROPOSED FOR 2017 OF 5.00 CENTS PER ORDINARY SHARE IS EQUIVALENT TO 3.60 PENCE PER ORDINARY SHARE
* 2018 RESULTS WILL ONCE AGAIN BE WEIGHTED TO SECOND HALF
* BOARD IS CONFIDENT THAT GROUP WILL SHOW PROGRESS IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)