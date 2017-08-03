FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Spirent HY operating profit of $11.3 million
Sections
Featured
Fake paperwork, poor parts hinder China's aerospace boom
China
Fake paperwork, poor parts hinder China's aerospace boom
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
Economy
As the quartet breaks up, central banking leadership flux looms
Firefighters gaining edge
California Wildfires
Firefighters gaining edge
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Communications Equipment
August 3, 2017 / 6:28 AM / 2 months ago

BRIEF-Spirent HY operating profit of $11.3 million

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - Spirent Communications Plc:

* H1 REVENUE 213.6 MILLION USD VERSUS 213.5 MILLION USD YEAR AGO

* SPIRENT COMMUNICATIONS PLC - HY OPERATING PROFIT $11.3 MILLION VERSUS $3.1 MILLION YEAR AGO

* SPIRENT COMMUNICATIONS PLC - HY PROFIT BEFORE TAX $14.4 MILLION VERSUS $2.0 MILLION YEAR AGO

* HY REVENUE OF $213.6 MILLION VERSUS. $213.5 MILLION

* HY BOOK TO BILL OF $93 MILLION VERSUS. $104 MILLION

* HY ADJUSTED BASIC EPS UP 86 PER CENT TO 2.10 CENTS

* HY BASIC EARNINGS PER SHARE 1.85 CENTS

* BOARD‘S EXPECTATIONS FOR PROFIT FOR FULL YEAR REMAINS UNCHANGED

* SPIRENT- TAKING INTO ACCOUNT EXIT OF SOME NON-CORE PRODUCT LINES, IMPACT OF ETHERNET TESTING DELAYS IN US, EXPECT REVENUES FOR YEAR TO BE BROADLY FLAT Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.