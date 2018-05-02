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May 2, 2018 / 11:35 AM / Updated 23 minutes ago

BRIEF-Spirit AeroSystems Reports Q1 Earnings Per Share $1.10

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Spirit AeroSystems Holdings Inc:

* SPIRIT AEROSYSTEMS REPORTS Q1 2018 FINANCIAL RESULTS; ANNOUNCES ACQUISITION OF ASCO INDUSTRIES; PLANS DEBT REFINANCING; ANNOUNCES $725 MILLION ACCELERATED SHARE REPURCHASE PLAN; INCREASED DIVIDEND BY 20%

* Q1 EARNINGS PER SHARE $1.10

* Q1 REVENUE $1.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.71 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.35 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ACQUISITION OF ASCO INDUSTRIES TO BE COMPLETED DURING SECOND HALF OF YEAR

* 20% INCREASE IN QUARTERLY CASH DIVIDEND

* BACKLOG AT END OF Q1 OF 2018 WAS APPROXIMATELY $47 BILLION

* PLANS TO EXECUTE A $725 MILLION ASR AGAINST REMAINING $925 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION

* 2018 FINANCIAL OUTLOOK REAFFIRMED Source text for Eikon: Further company coverage:

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