BRIEF-Spirit AeroSystems Reports Q1 Earnings Per Share $1.10

May 2 (Reuters) - Spirit AeroSystems Holdings Inc:
* SPIRIT AEROSYSTEMS REPORTS Q1 2018 FINANCIAL RESULTS; ANNOUNCES ACQUISITION OF ASCO INDUSTRIES; PLANS DEBT REFINANCING; ANNOUNCES $725 MILLION ACCELERATED SHARE REPURCHASE PLAN; INCREASED DIVIDEND BY 20%
* Q1 REVENUE $1.7 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.71 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.35 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ACQUISITION OF ASCO INDUSTRIES TO BE COMPLETED DURING SECOND HALF OF YEAR
* BACKLOG AT END OF Q1 OF 2018 WAS APPROXIMATELY $47 BILLION
* PLANS TO EXECUTE A $725 MILLION ASR AGAINST REMAINING $925 MILLION SHARE REPURCHASE AUTHORIZATION
* 2018 FINANCIAL OUTLOOK REAFFIRMED Source text for Eikon: Further company coverage: