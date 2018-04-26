BRIEF-Spirit Airlines Sees FY 2018 Adjusted CASM Ex-Fuel Down 3 Pct To 4 Pct

April 26 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:
* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q2 2018 CAPACITY UP ABOUT 29 PERCENT - SEC FILING
* SPIRIT AIRLINES INC - SEES FY 2018 TOTAL CAPITAL EXPENDITURES OF $1,003 MILLION
* SPIRIT AIRLINES INC SEES FY 2018 CAPACITY (AVAILABLE SEAT MILES) UP ABOUT 22.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR
* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q2 2018 TOTAL REVENUE PER ASM DOWN 6.5 PERCENT TO 7.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR
* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q2 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL DOWN 7.5 PERCENT TO 8.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR
* SPIRIT AIRLINES INC - SEES FY 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL DOWN 3 PERCENT TO 4 PERCENT Source text: (bit.ly/2I2Fuur) Further company coverage: