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April 26, 2018 / 3:15 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Spirit Airlines Sees FY 2018 Adjusted CASM Ex-Fuel Down 3 Pct To 4 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:

* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q2 2018 CAPACITY UP ABOUT 29 PERCENT - SEC FILING

* SPIRIT AIRLINES INC - SEES FY 2018 TOTAL CAPITAL EXPENDITURES OF $1,003 MILLION

* SPIRIT AIRLINES INC SEES FY 2018 CAPACITY (AVAILABLE SEAT MILES) UP ABOUT 22.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR

* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q2 2018 TOTAL REVENUE PER ASM DOWN 6.5 PERCENT TO 7.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR

* SPIRIT AIRLINES INC SEES Q2 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL DOWN 7.5 PERCENT TO 8.5 PERCENT YEAR-OVER-YEAR

* SPIRIT AIRLINES INC - SEES FY 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL DOWN 3 PERCENT TO 4 PERCENT Source text: (bit.ly/2I2Fuur) Further company coverage:

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