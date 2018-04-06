BRIEF-Spirit Of Texas Bancshares Inc Files For IPO Of Up To $46 Mln

April 6 (Reuters) - Spirit of Texas Bancshares Inc:
* SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES INC FILES FOR IPO OF UP TO $46 MILLION – SEC FILING
* SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “STXB”
* SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES INC SAYS STEPHENS INC, KEEFE, BRUYETTE & WOODS, PIPER JAFFRAY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES INC SAYS SANDLER O’NEILL + PARTNERS L.P. IS AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SPIRIT OF TEXAS BANCSHARES INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/2HdF2ZE)