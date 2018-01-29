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January 29, 2018 / 10:07 PM / in 4 hours

BRIEF-Spongecell Merges With Flashtalking

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Safeguard Scientifics Inc:

* SAFEGUARD SCIENTIFICS PARTNER COMPANY SPONGECELL MERGES WITH ADVERTISING TECHNOLOGY LEADER FLASHTALKING

* SAFEGUARD SCIENTIFICS INC - CO‘S ADVERTISING TECHNOLOGY PARTNER COMPANY SPONGECELL HAS MERGED WITH NEW YORK CITY-BASED FLASHTALKING

* SAFEGUARD SCIENTIFICS INC - TERMS OF ALL-STOCK TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED

* SAFEGUARD SCIENTIFICS INC - CO MAINTAINS ONE BOARD SEAT OF COMBINED COMPANY AND HAS AN INITIAL OWNERSHIP INTEREST OF 10.3% Source text for Eikon: Further company coverage:

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