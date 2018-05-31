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May 31, 2018 / 11:53 AM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-Sportech Says Signs U.S Sports Betting Platform Agreement With Sportradar AG

Reuters Staff

1 Min Read

May 31 (Reuters) - Sportech PLC:

* US SPORTS BETTING PLATFORM AGREEMENT

* SIGNED A COMMERCIAL SPORTS BETTING AGREEMENT WITH SPORTRADAR AG

* AGREEMENT WILL BE ENABLING GROUP TO OFFER A FIXED ODDS SPORTS BETTING BOOK IN EMERGING US SPORTS BETTING MARKETPLACE

* SPORTECH WILL BE ABLE TO OFFER SPORTRADAR’S TRADING AND RISK MANAGEMENT SERVICES IN ANTICIPATED ROLL-OUT OF LEGAL SPORTS BETTING IN US

* SPORTECH WILL ALSO DEPLOY SPORTRADAR’S TURNKEY SPORTS BETTING PLATFORM ACROSS ITS RETAIL BUSINESS IN CONNECTICUT WHEN LEGISLATION PERMITS Source text for Eikon: Further company coverage:

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