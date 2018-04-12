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April 12, 2018 / 6:09 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Springer Nature Says Is Planning IPO

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Springer Nature Ag:

* SPRINGER NATURE IS PLANNING IPO, LISTING ON REGULATED MARKET (PRIME STANDARD) OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE

* TARGETED PRIMARY PROCEEDS OF APPROXIMATELY EUR 1.2 BILLION

* GROUP REVENUES OF EUR1.64 BILLION IN 2017, OF WHICH RESEARCH ACCOUNTS FOR MORE THAN 70%

* SPRINGER NATURE AG SAYS IPO MAY ALSO INCLUDE A SECONDARY PLACEMENT BY BC PARTNERS

* SAYS HPG WILL NOT SELL ANY SHARES IN IPO AND IS COMMITTED TO REMAINING A LONG TERM SHAREHOLDER Source text for Eikon: (Gdynia Newsroom)

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